年度末を迎え県庁で、退職する職員に辞令が交付されました。 ■花角知事 「長きにわたり職務に精励いただき県政の発展にご尽力をいただきました。心より感謝申し上げます。」 県庁で行われた辞令交付式では、退職する部局長など10人に対して花角知事から辞令が手渡されました。今年度で退職する県職員は県立病院の看護師などを含めて377人。公務員の定年の年齢が段階的に引き上げられることに伴い、昨年度と比べて172人少な