新潟交通は、新潟市万代の商業施設「BP2」の土地と建物を市内の企業に譲渡したと発表しました。 新潟交通によりますとBP2の譲渡先は市内に本社がある「NHネクスト」で、総合建設業の廣瀬と半導体関連材料メーカーのナミックスが共同出資した企業です。3月30日付でBP2の土地と建物を20億2600万円で売却する契約を結びました。 BP2は1995年に「新潟ジョイポリス」として開業。2001年にBP2となり現在は映画館や飲食