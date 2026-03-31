広島の伝統企業が支えるラグビーチームが2部リーグ昇格を目指しています。ライバルとの熱い一戦を前に有田優理香アナウンサーが取材しました。鍛え上げた体をぶつけ合いながら汗を流すのは、マツダスカイアクティブズ広島です。昨シーズン3部リーグで初優勝。悲願の昇格まであと一歩に迫りました。15人対15人で戦うラグビー。ボールを前に運んで攻めますが、パスは後ろにしか出せ