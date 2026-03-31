1993年に完成した地上40階、高さ約173メートルの梅田スカイビル。当時も今も大阪では開発が盛んで、2014年には同じ大阪市の阿倍野区に高さ300メートルのあべのハルカスが完成した。現在もうめきたが整備され、周囲には次々と新しい高層ビルが建てられている。それでもなお、インバウンド観光客を中心に、梅田スカイビルの人気は衰えを知らない。なぜ今でも愛され続けているのか？今回はその魅力を紹介したい。【写真】近未来を感じ