3月30日、日本テレビの福田博之社長が定例会見をおこない、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）についてコメントした内容が波紋を呼んでいる。「今大会のWBCは、日本の地上波では放送されず、動画配信サイトのNetflixで独占中継がおこなわれました。これに関して視聴者からのクレームや意見が多く寄せられ、福田社長は『地上波中継がかなわなかったことは大変残念』『経済的な事情を今後どのように解決していくかをこれか