2026年3月31日、韓国・聯合ニュースは、韓国の金融機関が配布したカレンダーのデザインをめぐり、批判の声が上がっていると報じた。記事によると、問題となったのは、江原道・春川の信用組合が顧客向けに配布した26年のカレンダーの3月のページ。日本の統治下で起きた独立運動を記念する祝日「3．1節（3．1独立運動記念日）」のすぐ上に、富士山や大阪城、桜など日本を象徴するイラストが描かれていた。この件について、誠信女子大