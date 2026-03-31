“上からマリコ” は、元AKB48メンバーと疎遠なのかーー。3月29日、自身のInstagramで再婚を発表した篠田麻里子の人間関係について、とある疑惑が浮上している。「篠田さんは、2024年9月に交際を発表していた実業家・麻野耕司氏とゴールインしました。約1年半、じっくり愛を育んだ末の決断でした。本来なら祝福ムードになるはずですが、なぜかごく一部の元メンバーしか反応していません」（芸能記者）実際、インスタのコメント欄