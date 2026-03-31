長江デルタ地域のインバウンド市場は、温かな春の観光シーズンを迎え、ビザ免除政策の追い風も受けて活況を呈しており、外国語ガイドの需要も高まっています。上海の南京路歩行者天国では、イタリアから訪れた4人家族がガイドに案内されて遊覧中です。ガイドを務める李露さんは、沿道の建築様式や歴史的変遷をイタリア語で詳しく解説しています。李さんは、今年に入り以前より明らかに忙しくなったと述べ、以前はオフシーズンに少