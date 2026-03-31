3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』の初回視聴率が、朝ドラ史上ワースト2位タイという衝撃のスタートだったことが分かり、波紋を広げている。「同作は、見上愛さんと上坂樹里さんがダブル主演を務めます。女性の職業が確立されていなかった明治時代、西洋式の看護学を学び、『トレインドナース』となった実在の人物がモデルです」（芸能担当記者）初回の世帯平均視聴率は14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地