◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)巨人の松本剛選手が移籍後初タイムリー&初打点を挙げました。日本ハムから移籍1年目の松本選手。『2番・センター』でスタメン出場したこの試合、2点ビハインドの6回の第3打席、2アウト1、3塁で中日・金丸夢斗投手との対戦を迎えます。ここで松本選手は150キロのストレートをライトへ。打球は1・2塁間を抜けるタイムリーヒットとなりました。1塁上で喜んだ松本選手。開