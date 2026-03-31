フィギュアスケートの世界選手権から帰国した鍵山優真選手と佐藤駿選手が取材に応じ、引退の坂本花織選手への思いを語りました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの男子シングルで銀メダルの鍵山選手と銅メダルの佐藤選手は、世界選手権でも同じ色でダブル表彰台の活躍。「今の気持ちはシーズンが終わってうれしいなって気持ちです」と話す鍵山選手は、オリンピックシーズンの終了に安どの表情。世界選手権は「正直、うまくいか