4月に食用油やマヨネーズなど2798品目の食品が相次ぎ値上げされる。原材料や物流費の高止まりを受け、外食産業やスーパーにも影響が広がっている。新宿のお好み焼き店では、夜の価格を約1割引き上げる検討に入った。一方で、値下げや低価格商品の拡充など家計を支える動きも見られている。4月から食品2798品目値上げへアツアツの鉄板の上で焼き上げられたお好み焼き。仕上げには、マヨネーズをたっぷりと。鉄板焼きも楽しめる東京