カメラが捉えたのは、トラック全体を包み込んだ真っ赤な炎。電柱よりも高く、火柱となって燃えています。「車両が燃えている」と119番通報があったのは31日午前7時半過ぎのこと。現場は埼玉・深谷市の住宅が立ち並ぶ交差点近く。現場の映像では、火の手がすぐ横の建物まで迫っていて、消防隊の他に地元の消防団らしき人も消火活動をしていました。警察などによりますと、燃えたのは食品用ラップなどを積んでいたトラックで、火は約