劇団ひとりさん（49）、ファーストサマーウイカさん（35）がMCを務める日本テレビの恋愛グルメリアリティショー『恋する胃袋〜8人の恋したい料理人〜』（関東ローカル）が31日よる25時59分より放送されます。この番組は、男女8人のプロの料理人たちが、武器である“料理”を使ってマッチングする、新感覚の恋愛グルメリアリティショー。様々な料理イベントを通じて心を通わせながら、料理の味や感性から作り手の人間性を見抜き、恋