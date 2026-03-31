気になる疑問やニュースのなぜ？を解き明かす「どうなの？」です。安宅晃樹キャスター：31日はインバウンドについてです。円安などが後押しして2025年、日本を訪れた外国人観光客は4268万人と過去最多を更新しました。今、そんな外国人観光客の受け入れを巡って注目を集めているのが鹿児島県なんです。鹿児島県議会は、25日に外国人客に九州新幹線の片道運賃を補助する経費などを盛り込んだ、本年度の当初予算を可決したんです。山