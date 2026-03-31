なにわ男子の道枝駿佑（２３）が３１日、初の単独主演映画「君が最後に遺した歌」の大ヒット御礼舞台あいさつに、共演の生見愛瑠（２４）、英茉（７）と登壇した。イベントの途中で道枝の娘役を演じた英茉が登壇。道枝が手をつないでサポートすると、客席から黄色い歓声が上がった。道枝は「久しぶりにそろいました！」と楽しげだった。英茉は２人にサプライズの手紙を読み上げ、「初めて会ったときはしくて、撮影はすごく楽