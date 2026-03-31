サッカー日本代表MF守田英正の妻で、モデルの藤阪れいな(29)が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所を退所したと報告した。藤阪は「2026年3月31日をもちまして、株式会社ニュートラルマネジメントを退所いたしましたことをご報告させていただきます」とし、18歳で事務所の門を叩いてから約10年間、何も分からなかった私にモデル業とは何か、何を求められ、何をすべきなのかを一から教えていただきました