収穫の最盛期を迎えたワカメに起きた異変。においをかいでみると、油です。漁師も「わかるでしょ。こんなの商品価値ない。食べたいと思わないでしょ」と話します。水面を漂う油。何があったのでしょうか。3月25日、宮城・塩釜港に停泊していた宮城海上保安部の巡視船「ざおう」から、重油1kL以上が海に流出。直径2.7kmの範囲に広がり、周囲の海産物に付着したのです。塩釜市漁協は収穫予定だったワカメやコンブを全て廃棄処分とす