4回ソフトバンク1死満塁、周東が勝ち越しとなる左犠飛を放つ。捕手太田＝楽天モバイルパークソフトバンクが競り勝って開幕4連勝。0―1の三回に柳田が同点適時打。四回に周東の犠飛で勝ち越すと、八、九回にも1点ずつ加えた。大関は粘って6回1失点。楽天の前田健は4回0/3を2失点で黒星。打線は10安打で2点止まり。4回、ソフトバンク・近藤（奥左）に勝ち越しの生還を許し顔をしかめる楽天・前田健＝楽天モバイルパーク