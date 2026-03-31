30日、公職選挙法違反の罪で在宅起訴された岐阜・本巣市の鍔本規之市議（77）。FNNの取材に対し、「今まで自分が20年以上やってきたことをダメだと言われるのは非常に心外」と語りました。市議選前の2025年9月に支援者と共謀し、有権者28人に選挙にかかる迷惑料という名目で約6万円分の菓子折り28点を配ったとされています。書類送検された5日後、岐阜地検から裁判を開かず罰金を科す略式手続きが示されましたが拒否していました。