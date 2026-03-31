女優菅井友香（30）が3月31日、テレビ東京系連続ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（4月1日スタート、水曜深夜0時半）記者会見に登壇し、新年度の抱負を語った。「お芝居をさせていただくのが楽しい」と今の心境を語り、「野球選手の皆さんが海外で活躍されていますが、自分も海外に出演できるような実力をつけていけるようにもっと頑張っていきたい」。プライベートでは、「グループ時代の同い年の子が富士山に登ろうと