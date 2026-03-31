Image: Dyson この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年3月、「迷走じゃないよ。ダイソン初のノイキャン空気清浄ヘッドホン『Dyson Zone』」を掲載しました。当時はコロナ禍。近未来なビジュアルの製品が登場したことで「本当に人類がこれをつけて外を