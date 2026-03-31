文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険 文房具愛好家の古川 耕さんが、筆記具について解説しながら考察する人気連載。今回は、持ち方に合わせてペン先の向きを調節できる新機構を搭載した一本の万年筆を通して、老舗メーカーならではのモノづくりの矜持を掘り下げる。 セーラー万年筆TUZU アジャストフォージ 万年筆9900円 自分に合った書きやすさが見つかる万年筆「TUZU アジャスト万年筆」のハイエンドモデル。