白スカートをはきたいけれど、汚れそうで手が出しづらい……。そんなときは、プチプラで賢く取り入れるのがおすすめ！ 今回は、【GU（ジーユー）】から登場している白スカートを使った、大人女性が真似しやすいコーディネートをご紹介します。気負わず取り入れられるプチプラアイテムで、春の着こなしをアップデートしてみて。 着心地と美シルエットを両立するナロースカー