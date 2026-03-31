鼻に付いたものに一切気づかずきょとんとした顔で辺りを見回す猫が可愛すぎると話題になっています。 動画は記事執筆時点で再生回数2.8万回を突破。コメント欄には「可愛いお鼻」「最新のトレンドかしら？w」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：ふと黒猫のことを見たら、『鼻』に……予想外の『可愛すぎる瞬間』】 何か付いてる猫 TikTokアカウント「みたらし団子3cats」に投稿されたのは、鼻に何かが付いている猫