「駄目だよこんなの…可愛すぎる！」「安心しきってるお顔がたまらないです♡」と絶賛の声が寄せられているのは、まるでぬいぐるみのような寝相で眠る猫ちゃんの光景。 うっとりとリラックスした様子で眠る猫ちゃんの姿が、たくさんの人に癒やしを届けることに。投稿は12万再生を突破する反響を見せています。 【動画：ベッドの上で『くつろいでいた猫』→眉間あたりを撫でられると…可愛すぎて癒される瞬間】 リラックス