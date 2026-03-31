1.おもちゃを持ってくる 一番わかりやすいのは、おもちゃを持ってくるサインです。お気に入りのおもちゃを咥えて、飼い主さんの前にポトリ…。こんな行動からは、「これで遊んで！」と誘っていることがわかります。 猫にとって、遊びとは「狩り」の真似事です。獲物を狙い定めたり追いかけまわしたりすることが、そのまま遊びになるのです。そのため、ネズミやレーザーポインターなどのおもちゃは、猫