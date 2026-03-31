【ファミリーマート】と【ピエール・エルメ アンソロジー】のコラボスイーツ。これまで3度にわたって販売されてきた、大人気コラボスイーツの第4弾が3月17日より販売中です。そこで今回は、ティータイムが華やぐ注目の「新作スイーツ」を紹介します。 コンビニスイーツであることを忘れる高級感 第4弾のコラボでは、2種類のスイーツを発売。「ザ・タルト チ