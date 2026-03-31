元HKT48のメンバーで女優の兒玉遥が29日、自身のインスタグラムを更新。静岡県のサウナでのショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】まるでアート作品光に浮かぶ超絶スタイル完ぺきに整ってる 兒玉は「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました!!」と報告。投稿したのは3月に全面リニューアルオープンした「UMEGASHIMA DRIVE―IN ＆ SAUNA VILLA」での様子。「私が泊