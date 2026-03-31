グラビアアイドルの溝端葵（24）が、26日発売の「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）に登場した。 【写真】すっごいボリューム感！たわわすぎて衣装が悲鳴を上げてる 溝端は自身のインスタグラムで「週刊少年チャンピオンに2度目の登場です♡ゲットしてきてね！」と登場を告知。別の投稿では「大人っぽ黒でした♥」と題して、撮影のオフショットも公開している。 2度目の表紙を飾った同号では、相変わら