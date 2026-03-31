31日未明、福岡県福津市のスクラップ工場から出火し、火はおよそ13時間後に消し止められました。警察と消防が出火の原因を調べています。消防によりますと、午前2時40分ごろ、福津市上西郷で「近くのスクラップ工場付近で火が見えた」と119番通報がありました。燃えたのはスクラップ工場の廃材や金属などで、火はおよそ13時間後の午後4時ごろに消し止められました。警察によりますと、出火当時、工場には数人の従業員がいましたが