何気なくアプリをインストールした際、予想以上にさまざまな権限を要求されて驚いた経験がある人もいるはず。公開情報から重要な洞察を導き出すOSINT(Open Source Intelligence)の専門家であるサム・ベント氏が、アメリカ政府の公式アプリは大量の権限を取得してデータを収集しており、制裁対象であるHuaweiのSDK(Software Development Kit)も搭載されていると指摘しました。Fedware: 13 Government Apps That Spy Harder Than the