「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表され、全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点が公開された。【動画】全世界“ガンダム”総選挙 2025 最終結果発表ムービー「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズ