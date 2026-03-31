◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、今季４戦目で早くも３本目の本塁打を放った。２回、田宮の適時打などで３点を奪い、なおも２死一、二塁。カウント３―１から、ロッテ先発・木村の１４９キロを右中間スタンドへ運んだ。２戦連発となる３号３ランに「前カードのホークス戦ではチャンスでなかなか１本が打てなかったので、きょうはチャンスで打ってやろうと思って