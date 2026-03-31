◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（３１日・神宮）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が負傷交代した。４回、オスナのバックスクリーンへのソロにフェンス際で大ジャンプ。あと一歩でホームランキャッチという跳躍力を見せたが、顔をしかめた。トレーナーが駆け寄り、そのまま交代。２２歳の誕生日に心配な状況となった。