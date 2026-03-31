ダイエットに成功し激変で話題のものまねタレント・りんごちゃん（３７）が野外ショットを投稿しネットをざわつかせている。３１日にインスタグラムを更新し、自身が出演する番組を宣伝したのち、「トップスとスカートのＡｖａｉｌ（アベイル）コーデは姉が選んでくれました」とつづり、全身ショットをアップ。黒のトップスに下はレースのスカートと紫色のズボンを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「りんご