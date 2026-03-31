ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」は予選4日間を終えて、4月1日の10〜12Rで準優勝戦が行われる。ベスト18で注目の存在は、予選を16位でクリアした一色凌雅（27＝愛知）だ。荒天のため全てのレースで安定板が使用された4日目。一色は5号艇の3R1走だった。準優勝戦進出へは1、2着が条件で、5コースからスタートはコンマ23の5番手。それでも1マークはスピーディーに中を割って2着に入った。「安定板が着いても