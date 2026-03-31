シンガー・ソングライターの幾田りらが、5月より横浜、神戸、ソウルの3都市で開催する約3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』。同ツアーの韓国・ソウル公演にて、5月23日にZICO、5月24日にYENAのゲスト出演が決定した。【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット昨年12月にコラボレーション楽曲「DUET」をリリースし、日韓でバイラルヒットを記録した盟友であり、韓国の国民的ヒップホ