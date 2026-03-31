◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神の中野拓夢内野手（29）が通算100盗塁をマークした。5回2死一、三塁で一塁走者の中野は3球目にスタートを切って二盗に成功。昨季を終えた時点で通算98盗塁で今季2個目の盗塁で節目に到達した。プロ6年目で達成した。