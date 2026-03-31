今月26日、栃木県内の複数の事業所に提供された弁当を食べた人からノロウイルスが検出されました。これまでにノロウィルスは122人から検出されています。今月27日、栃木県内の複数の医療機関から保健所に「複数の人が下痢や嘔吐などの胃腸炎症状を発症している」と通報がありました。栃木県によりますと、事業所などを中心に弁当を提供している「足利東都給食株式会社」で作られた弁当を食べた122人からノロウイルスが検出されたと