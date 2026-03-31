きのうに続いて県高校生海外派遣団の活動を紹介します。同行取材した長岡記者です。19人の高校生たちは12日間の日程でアメリカ・オレゴン州を訪れました。きょうはホームステイの様子などをお伝えします。派遣団は日本とアメリカの学校教育の制度や指導法の違いを学ぶためオレゴン州政府教育局を訪れました。魚津高校２年小林蒼空さん「Educational gaps caused by differences in family economics status？」オレゴン州