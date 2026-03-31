建築資材の高騰などで全国的に住宅価格が上昇し、県内でも新築住宅の着工戸数は減少しています。こうした中、県内の住宅メーカーでは住み始めてからの家計の負担を抑える工夫やセミオーダー住宅など新たな戦略を打ち出しています。高橋記者のリポートです。今年度上半期の県内の新築住宅の着工戸数は1866戸で前の年の同じ時期に比べて886戸減、32.2パーセントの減少となりました。全国的にも