Jリーグは31日、東京都内で開いた理事会で、サウジアラビアのジッダで集中開催されるアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）に臨む町田と神戸の渡航費の支援を拡充することを決めた。4月16日から25日にかけて準々決勝以降が行われる予定。前回大会は1機だった往路のチャーター機を2機に増やし、復路は費用のうち5千万円をリーグが支援する。樋口順也執行役員は中東情勢の悪化で、渡航費が高騰していることを指摘し「