大手銀行５行は３１日、４月から適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の８割を占める変動型の基準金利を、みずほ、三井住友信託、りそなが０・２５％引き上げ、年３・１２５％とした。日本銀行の利上げを受けた対応で、金利水準は３月に引き上げを実施した三菱ＵＦＪ、三井住友に並ぶ。新たな金利水準は、新規契約者は４月から、既存契約者は７月頃から適用される。変動型の基準金利引き上げは、みずほが半年ぶり、三井住