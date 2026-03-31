光市に製造拠点を置く「カンロ」と地元の飲食店がタッグを組んだ取り組みです。「カンロ飴」を使ったメニューが考案され、31日に発表会が開かれました。（上田奈央アナ）『こちら、ずらっとおいしそうな料理。すべて光市内のお店で作られたもの。隠し味は皆さんおなじみのこちら！』和食から洋食、中華にスイーツまで。光市内の飲食店など19社が考案したのは「カンロ飴」を使ったメニューです。光市に製造拠点を