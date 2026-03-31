もうすぐリニューアルオープンする呉市の「大和ミュージアム」。リニューアル工事のため、2025年2月から休館していて、いよいよ4月23日にオープンを迎えます。リニューアルした大和ミュージアムを一足先に見てきました！オープンに向けて急ピッチで作業が進む「大和ミュージアム」。1階の展示は実物資料だけでなくデジタルコンテンツも充実させ見やすくなりました。■西名