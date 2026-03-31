3月31日は新潟市でサクラ開花の発表がありました。 平年より8日早く、去年より6日早い開花です。そして、気になる満開ですが、新潟・中央区、さらに、3月31日は開花に至らなかった高田城址公園も、ともに4月4日の予想です。 31日は雨が強まった所がありましたが、4月1日もスッキリしない天気が続きそうです。4月1日の天気の移り変わりを見ていきましょう。 朝6時。朝は各地ドンヨリした空模様になるでしょう。曇りの表示の所