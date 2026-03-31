退職を迎える警察官や警察職員の表彰式が31日、県警本部で行われました。表彰式には今年度退職を迎える警察官と警察職員37人が出席し秋本泰志本部長から代表者に表彰状が手渡されました。（秋本泰志本部長）「時代の潮流の中で県民の安全安心を実現するため幾多の困難を克服しながら重責を果たし山口県の治安維持に大きく貢献されました」退職者を代表し、前の下関署の署長を務めた錨 敏之さんがお礼のことばを述べました。（錨 敏