2026年の夏に広島キャンパスを開校する予定の米・アイダホ大学の学長らが原爆慰霊碑を参拝しました。平和公園を訪れたのは、アイダホ大学のスコット・グリーン学長と関係者らです。アイダホ大学は2026年8月に広島キャンパスの開校を目指しています。学長らは、原爆慰霊碑に献花し犠牲者を追悼しました。その後、慰霊碑についての説明には真剣に耳を傾ける様子が見られました。■米・アイダホ大学スコット・グリーン