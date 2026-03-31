ＪＲ留萌線が３月３１日夜、ラストランを迎え、１１６年の歴史に幕をおろします。きょう一日、鉄道ファンであふれたＪＲ石狩沼田駅から中継です。ＪＲ留萌線の石狩沼田駅です。ちょうど今、ホームにはきょう廃線となる留萌線の列車が停車しています。この列車は２分ほど前に到着しまして、満員でしたので多くの方が譲り合いながら列車から降りているという状況です。普段は１両編成なんですけれども、きょうは特別に３両編成